Президент Сирії Аш-Шараа заявив про безпеку кордону з Іраком — Asharq Al-Awsat

Президент Сирії Ахмад аш-Шараа заявив, що кордон між Сирією та Іраком є повністю безпечним, а дві країни координують дії у сфері безпеки. В інтерв’ю іракському телеканалу Dijlah він також сказав про зниження загроз з боку терористичного угруповання «Ісламська держава» та стверджував, що наразі жодна організація не становить небезпеки для обох держав, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Візит іракської делегації

Аш-Шараа привітав запланований візит прем’єр-міністра Іраку Алі аз-Заїді до Сирії. За даними іракських медіа, глава уряду мав прибути в середу на чолі великої міністерської делегації. Сторони планували обговорити двосторонні відносини, а також питання водних ресурсів, нафти й торгівлі.

Сирійський президент заявив, що відносини Дамаска і Багдада мають ґрунтуватися не на конфесійних чи етнічних міркуваннях, а на спільній історії та тісних економічних зв’язках. Він також сказав, що відвідування святині Саїди Зейнаб можливе за умови дотримання вимог безпеки. За його словами, людей, які нібито намагалися використати це питання для розпалювання міжконфесійної ворожнечі, затримали.

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Нафтопровід і вихід до Середземного моря

Аш-Шараа повідомив, що Сирія веде переговори з міжнародними компаніями щодо під’єднання трубопроводу Баніяс до нафтопереробних заводів. Він також заявив про підписання меморандумів про взаєморозуміння між Сирією та Іраком стосовно трубопроводу Баніяс—Кіркук.

Президент Сирії назвав свою країну для Іраку воротами та морським виходом у напрямку Заходу. За його словами, сирійська територія може бути для Іраку шляхом до Середземного моря для експорту нафти.

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