Президент Сомалі Хасан Шейх Мохамуд звинуватив Об’єднані Арабські Емірати у серйозному втручанні у внутрішні справи країни, зокрема у створенні військових баз у деяких частинах Африканського Рогу без схвалення федерального уряду. Про це Anadolu Agency повідомило з посиланням на телевізійне звернення сомалійського лідера.

Заяви про військову присутність

За словами Мохамуда, ОАЕ створили формування поза національною системою безпеки Могадішо. Він назвав дії Абу-Дабі відвертим втручанням, що порушує суверенітет Сомалі, водночас нагадавши про історичні відносини між двома країнами.

Президент також заявив, що ОАЕ укладали портові угоди щодо Бербери, Босасо та Кісмайо поза повноваженнями федеральної влади. Крім того, він звинуватив Емірати у фінансуванні політичного розколу, ролі у визнанні Ізраїлем північних регіонів Сомалі та використанні Бербери в січні для вивезення з Ємену лідера воєнізованого угруповання, який переховувався, без згоди Сомалі.

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Рішення Могадішо

Раніше цього року влада в Могадішо анулювала всі угоди з ОАЕ та закрила повітряний простір країни для еміратських військових і вантажних літаків. Мохамуд заявив, що його уряд готовий підтримувати відносини, засновані на рівності та взаємній повазі.

Відносини Сомалі та ОАЕ раніше переживали періоди напруження і примирення. У 2018 році Абу-Дабі назвав незаконним вилучення в аеропорту Могадішо 9,6 млн доларів з еміратського літака, заявивши, що кошти призначалися для підтримки сомалійської армії та військових стажерів. Тоді ОАЕ припинили свою військову тренувальну місію в Сомалі й відкинули звинувачення у втручанні.

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