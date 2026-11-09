Президент Стубб і прем’єр Стьоре зателефонували путіну — Politico Europe

Президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре 27 жовтня зателефонували Владіміру путіну — очільнику Росії, держави-агресора. Розмова відбулася в Гельсінкі, а її тривалість, за даними посадовця, обізнаного з деталями дзвінка, становила 90 хвилин. Ініціатива спричинила суперечки серед європейських партнерів щодо прямих контактів із Москвою на тлі повномасштабної війни Росії проти України, повідомляє Politico Europe.

Перед дзвінком Стубб і Стьоре узгодили позицію з президентом України Володимиром Зеленським. Вони передали путіну, що територіальні питання можуть обговорюватися лише на рівні лідерів під час особистої зустрічі, а перед цим потрібні кроки з деескалації. Також сторони порушили питання безпеки в Балтійському морі та збереження відкритого судноплавства для торгівлі.

Мета розмови

Стьоре пояснив виданню, що європейські країни підтримують Україну, однак прямий вплив на Москву переважно має Вашингтон. На його думку, очікувати завершення війни без контактів Європи з Москвою було б ілюзією. Водночас норвезький прем’єр зазначив, що після розмови не переконався у готовності путіна до реальної угоди.

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За даними Politico, путін заявив Стуббу і Стьоре, що доручить російським представникам готуватися до переговорів в Абу-Дабі за участю делегацій Росії, України та США. Фінський і норвезький лідери не очікують значного прориву від цих зустрічей.

Критика союзників

Ініціативу публічно розкритикували прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, а також Литва. Фредеріксен заявила, що Європі слід зберігати єдність, а не діяти окремо. Крістерссон наголосив, що мир має досягатися завдяки силі, а не поступкам.

Посадовці, обізнані з підготовкою дзвінка, заявили, що про нього заздалегідь поінформували Фредеріксен, а також керівництво Франції, Німеччини та США. Стьоре сказав, що він і Стубб консультувалися з партнерами, але не просили в них дозволу на розмову. Після хвилі критики Зеленський захистив ініціативу двох лідерів, зазначивши, що вони допомагають Україні.

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