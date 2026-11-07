Президент Тайваню Лай підтвердив ціль залучити 10 млн туристів до 2030 — Taipei Times

Президент Тайваню Вільям Лай на відкритті Taiwan International Travel Fair у Тайбеї підтвердив ціль залучати 10 млн іноземних туристів щороку до 2030 року. Також влада прагне генерувати в туристичній галузі понад NT$1 трлн, або US$30,5 млрд, щороку, повідомляє Taipei Times.

За словами Лая, досягненню цих показників мають сприяти поліпшення сервісу, посилення бренду Тайваню та цифрова трансформація туристичного сектору. Він також заявив, що заснований цього року Taiwan Tourism Institute допомагатиме об'єднувати ресурси держави й приватного сектору для підвищення якості послуг та конкуренції за міжнародних мандрівників.

ШІ та туристичні маршрути

Влада планує допомагати туристичним компаніям упроваджувати штучний інтелект і аналіз великих даних. Це, за словами президента, має дати бізнесу змогу краще розуміти вподобання мандрівників, підвищувати ефективність та створювати привабливі туристичні пропозиції.

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Лай також згадав програму T-WALK, яка об'єднує шість великих маршрутів для знайомства іноземних гостей із гірськими ландшафтами Тайваню. Серед них — маршрут Тамшуй-Кавалан, що сполучає Новий Тайбей і Тайбей з повітом Ілань, а також маршрут Ракнус Селу, прокладений від Таоюаня через Сіньчжу й Мяолі до Тайчжуна.

Показники внутрішнього туризму

Міністр транспорту і комунікацій Чень Ши-кай повідомив, що торік внутрішній туризм Тайваню забезпечив NT$564,3 млрд, що на 9% більше, ніж у 2024 році. Кількість внутрішніх поїздок сягнула 248 млн проти 168 млн до пандемії COVID-19.

Цьогоріч ярмарок відзначає 40-річчя та замінив у назві слово «Taipei» на «Taiwan». Захід проходить у виставковому центрі Nangang у Тайбеї, де представлені 1 600 стендів зі 123 країн і міст. Голова Taiwan Visitors Association Цзянь Юй-янь заявила, що ярмарок дедалі більше орієнтується на особливі враження та якісні туристичні продукти, а не на знижки.

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