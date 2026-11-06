Президент Тимору-Лешті Жозе Рамуш-Орта заявив, що має намір номінувати південнокорейський рух Революція світла на Нобелівську премію миру. Про це він сказав після переговорів із президентом Південної Кореї Лі Чже Мьоном у Сеулі, повідомляє Korea Herald.

Заява про номінацію

Рамуш-Орта високо оцінив масові протести, що відбулися в Південній Кореї після короткочасного запровадження воєнного стану колишнім президентом Юн Сок Йолем у грудні 2024 року. Ці демонстрації, що розпочалися після оголошення воєнного стану 3 грудня 2024 року, називають Революцією світла.

Президент Тимору-Лешті заявив, що цей рух заслуговує на міжнародне визнання, та пообіцяв активно номінувати його на Нобелівську премію миру. Він також відзначив дії громадян Південної Кореї на захист демократії.

Рамуш-Орта отримав Нобелівську премію миру 1996 року за діяльність, пов’язану з незалежністю Тимору-Лешті. За правилами Норвезького Нобелівського комітету колишні лауреати премії та чинні глави держав можуть подавати номінації.

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Лі Чже Мьон привітав пропозицію та назвав демократичне відновлення Південної Кореї історичним досягненням. Він висловив думку, що номінація від лауреата Нобелівської премії миру може дати корейському народу хороші шанси на здобуття нагороди.

Співпраця Південної Кореї та Тимору-Лешті

Під час саміту глави держав домовилися поглибити двосторонню співпрацю в економічному розвитку, безпеці та інших сферах. Зустріч у резиденції Чхонваде стала першим офіційним візитом президента Тимору-Лешті до Південної Кореї від часу встановлення дипломатичних відносин між країнами у 2002 році.

Сторони погодилися посилити взаємодію у сфері захисту інтелектуальної власності, протидії зміні клімату, допомоги розвитку та правоохоронної діяльності. Вони також планують укласти угоди щодо кліматичної співпраці та грантової допомоги, а також розширити обмін інформацією для боротьби з транснаціональною злочинністю.

Країни мають намір поглиблювати трудову співпрацю через південнокорейську систему дозволів на працевлаштування, посилити захист працівників із Тимору-Лешті та розширити викладання корейської мови. Лідери також домовилися проводити регулярні дипломатичні консультації та посилити співпрацю в АСЕАН, зокрема щодо головування Тимору-Лешті в організації у 2029 році.

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