Президент Тінубу має відкрити вісім об’єктів у Нігерії — Premium Times Nigeria

Президент Нігерії Бола Тінубу має відкрити вісім великих об’єктів у штаті Аква-Ібом на півдні країни. Він планує відвідати столицю штату Уйо та відкрити проєкти, реалізовані адміністрацією губернатора Умо Ено, повідомляє Premium Times Nigeria.

До переліку входять дорога Airport–Okopedi, Ring Road 3, офісний комплекс AKWA-GIS, Центр командування та контролю, курорт ARISE Palm Resort, будівля міжнародного терміналу в аеропорту Віктора Атта, лікарня аеропорту та авіаційне містечко Ibom.

Бюджетні асигнування

За даними видання, у бюджетах штату на 2023–2026 роки на першу чергу 14,5-кілометрової дороги Airport–Okopedi передбачили загалом 49,5 млрд найр. На проєкт розширення 7,868-кілометрової Ring Road 3, який виконує Hensek Services, у бюджетах на 2024–2026 роки заклали 49 млрд найр.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

На будівництво ARISE Palm Resort у 2025 році передбачили 29,99 млрд найр, а у 2026-му — ще 10 млрд найр. Окремо 5 млрд найр виділили на протиерозійні споруди поблизу курорту. На будівлю міжнародного терміналу в аеропорту Віктора Атта впродовж чотирьох бюджетних циклів передбачили 59,65 млрд найр.

Доступність даних про закупівлі

Premium Times Nigeria зазначає, що не знайшло у відкритому доступі початкових сум контрактів, даних про підрядників і документів щодо закупівель для низки проєктів. Закон штату про державні закупівлі зобов’язує профільне агентство та замовників регулярно публікувати таку інформацію на електронному порталі.

Видання також звернулося до комісара штату з інформації Аніекана Уманаха із запитом про вартість проєктів, зміни до контрактів та процедури їхнього укладення. На час виходу матеріалу він не відповів на дзвінки й повідомлення.

Читай нас у