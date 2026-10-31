Президент Тінубу похвалив EFCC за співпрацю з ФБР — Premium Times Nigeria

Президент Нігерії Бола Тінубу похвалив Комісію з економічних і фінансових злочинів Нігерії (EFCC) за допомогу Федеральному бюро розслідувань США у справі про онлайн-сексуальне вимагання. Як повідомляє Premium Times Nigeria, приводом став лист директора ФБР Каша Пателя до голови EFCC Оли Олукоєде, в якому він відзначив роль нігерійського відомства у розслідуванні.

Тінубу заявив, що робота EFCC є прикладом інституційної діяльності, яку його адміністрація прагне розвивати в країні. Президент також наголосив, що Нігерія не повинна ставати прихистком для злочинців, які експлуатують людей у країні або за її межами, та пообіцяв підтримку правоохоронним і антикорупційним органам.

Екстрадиція підозрюваних

Розслідування під назвою Operation Artemis стосувалося екстрадиції до США Мудасіру Афіза Олавале та Адеболи Фестуса Адекунле. За даними EFCC, її підрозділ у Лагосі сприяв переданню обох чоловіків американській стороні 26 серпня після окремих розслідувань ФБР.

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За даними EFCC, схеми були спрямовані проти неповнолітніх хлопців віком від 13 до 17 років. Підозрювані нібито погрожували поширити інтимні фотографії жертв і вимагали гроші через перекази, подарункові картки та криптовалюту.

Справи у США

ФБР пов’язало розслідування з двома окремими випадками, в яких американські підлітки померли внаслідок самогубства після сексуальної експлуатації та вимагання в інтернеті. В одному з епізодів 13-річному хлопцеві в Instagram запропонували обмінятися оголеними фото, після чого співрозмовник, за твердженням слідства, почав погрожувати розіслати знімки його контактам.

За даними EFCC, США домагалися екстрадиції 24-річного Олавале, щоб він постав перед судом за сімома пунктами обвинувачення, зокрема щодо сексуальної експлуатації неповнолітнього, яка призвела до смерті, схиляння неповнолітнього до сексуальних дій, погроз і поширення матеріалів сексуального насильства над дітьми. Міністерство юстиції США повідомило, що Олавале екстрадували 27 серпня, а наступного дня він постав перед федеральним судом у Грінсборо, штат Північна Кароліна. Обвинувачення залишаються твердженнями сторони обвинувачення; чоловік вважається невинуватим, доки його провину не буде доведено в суді.

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