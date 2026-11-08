Президент Тінубу провів передвиборчий мітинг у штаті Риверс — Premium Times Nigeria

Президент Нігерії Бола Тінубу провів передвиборчий мітинг на стадіоні «Адокіє Амієсімака» в Порт-Харкорті, штат Риверс. Він закликав місцевих виборців знову підтримати його на президентських виборах, призначених на 16 січня 2027 року.

Як повідомляє Premium Times Nigeria, Тінубу подякував жителям штату за їхню роль у його перемозі на виборах 2023 року. Мітинг організувала Rainbow Coalition, яку, за даними видання, очолює міністр Федеральної столичної території Ньєсом Вайк.

Примирення у штаті Риверс

Тінубу також схвально відгукнувся про примирення губернатора штату Риверс Сіміналаї Фубари та його попередника Ньєсома Вайка. Президент заявив, що втручався у політичну кризу між ними, а Фубара, за його словами, продемонстрував зрілість, розуміння та повагу до позиції політичних старійшин.

Говорячи про економіку, Тінубу заявив, що його уряд погашає успадковані борги за пенсіями та вихідними виплатами. Він також стверджував, що влада врегулювала заборгованість із пенсій і зарплат у 27 з 36 штатів країни.

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Заяви про підтримку

Під час виступу Тінубу розкритикував колишнього віцепрезидента та кандидата в президенти від Африканського демократичного конгресу Атіку Абубакара. Президент заявив, що Абубакар був серед політиків, відповідальних за проблеми, які, за словами Тінубу, нині виправляє його адміністрація. Він також поставив під сумнів джерела фінансування приватного університету Абубакара в період його роботи віцепрезидентом.

Губернатор Фубара пообіцяв забезпечити Тінубу щонайменше три мільйони голосів на президентських виборах 2027 року. Він також заявив, що прихильники Всепрогресивного конгресу та Народно-демократичної партії співпрацюють у межах Rainbow Coalition.

Вайк зі свого боку заявив, що присутні на мітингу демонструють підтримку переобрання чинного президента. Він також згадав федеральні проєкти у штаті Риверс, зокрема дорогу Бонні—Бодо та Федеральний університет довкілля в Огоніленді.

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