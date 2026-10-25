Президент Тінубу розпочав кампанію на другий термін у Нігерії — Deutsche Welle

Президент Нігерії Бола Тінубу офіційно розпочав кампанію для переобрання на другий термін на мітингу в штаті Кадуна на північному заході країни. Наступні президентські вибори в найбільш населеній країні Африки мають відбутися у січні 2027 року.

Як повідомляє Deutsche Welle, Тінубу пообіцяв громадянам краще майбутнє. На мітингу він також заявив про процвітання, стабільність, зростання, відновлення та можливості для країни.

Економічні труднощі

Кампанія проходитиме на тлі кризи вартості життя та проблем із безпекою. Після приходу до влади у 2023 році Тінубу скасував багаторічні субсидії на пальне, що викликало обурення та сприяло інфляції в Нігерії.

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Президент відкинув критику своєї економічної політики, поклавши відповідальність за голод і бідність на політичних опонентів. Раніше цього місяця Тінубу визнав економічні проблеми країни, але заявив, що реформи його адміністрації не створили слабкості економіки, а протистоять їм. Після цього уряд оголосив про можливе запровадження граничних цін на пальне.

Безпека і суперники

Однією з ключових тем виборів також стане безпека. Нігерія протистоїть озброєним бандитам і викраденням людей, а також тривалому джихадистському повстанню, яке розпочалося з повстання угруповання «Боко харам» у 2009 році. У п'ятницю озброєні нападники вбили щонайменше 20 людей під час атаки на село на північному сході країни.

Ймовірними основними суперниками Тінубу називають колишнього віцепрезидента Атіку Абубакара та колишнього губернатора штату Пітера Обі. На виборах 2023 року Тінубу отримав менш як 36,6% дійсних голосів, Абубакар — 29%, а Обі — 25,4%.

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