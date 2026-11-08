Президент Нігерії Бола Тінубу висловив співчуття військовому лідеру Нігеру Абдурахаману Тіані у зв’язку зі смертю його батька Ельхаджі Хассане. Як повідомляє Premium Times Nigeria, він помер у четвер, 5 листопада, у віці 110 років.

Співчуття від президента Нігерії

У зверненні, яке поширив речник президента Байо Онуануга, Тінубу заявив, що уряд і народ Нігерії солідарні з Нігером у період жалоби.

За словами Тінубу, смерть батька є глибоким особистим горем. Він закликав Тіані знайти розраду у впливі, який його батько мав на життя інших людей, а також у його довголітті.

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Президент Нігерії також сказав, що покійний залишив по собі спадщину віри, честі та доброчесності. Тінубу помолився, щоб Аллах дарував померлому Аль-Джанна Фірдаус і втішив його родину та близьких.

Напружені відносини між країнами

Співчуття пролунали на тлі напружених дипломатичних відносин між Нігерією та Нігером після військового перевороту в Нігері у липні 2023 року, який усунув цивільний уряд. У січні 2025 року Нігер, Малі та Буркіна-Фасо вийшли з Економічного співтовариства країн Західної Африки.

Тіані неодноразово звинувачував Нігерію у змові з Францією з метою дестабілізації Нігеру. Зокрема, він стверджував, що Абуджа сприяє створенню терористичних баз у північно-західних і північно-східних районах Нігеру. Нігерія називала ці звинувачення безпідставними та заявляла про відданість регіональному миру й безпеці.

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