Президент Трамп допустив зустріч із Кім Чен Ином у Китаї — Channel NewsAsia

Президент США Дональд Трамп 16 листопада у Вашингтоні заявив, що цього тижня може зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Китаї. Про це він сказав журналістам перед від’їздом із Білого дому до Філіппін та Китаю, повідомляє Channel NewsAsia.

Можлива зустріч у Китаї

За словами Трампа, потенційна зустріч відбудеться в Китаї, а присутність Кім Чен Ина залежатиме від голови КНР Сі Цзіньпіна. Американський президент також заявив, що під час поїздки планує зустрітися із Сі Цзіньпіном.

Трамп неодноразово висловлював зацікавленість у новій зустрічі з північнокорейським лідером упродовж свого нинішнього президентського терміну. Водночас високопосадовці США раніше заявляли, що безпосередніх планів провести таку зустріч немає.

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У 2017–2021 роках Трамп кілька разів зустрічався з Кім Чен Ином, зокрема в демілітаризованій зоні між двома Кореями. Раніше він також анонсував переговори з лідером КНДР, які зрештою не відбулися.

Північна Корея публічно заявляла, що наразі не має наміру проводити зустріч із президентом США. Представництво КНДР в ООН не відповіло на запит про коментар.

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