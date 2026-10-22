Президент Трамп досі не схвалив продаж зброї Тайваню на $14 млрд — The Japan Times

Президент США Дональд Трамп досі не схвалив запропонований продаж Тайваню озброєнь і військового обладнання на 14 млрд доларів. Тайбей очікує на рішення Вашингтона вже кілька місяців, оскільки планує використати системи для стримування можливого нападу Китаю, повідомляє The Japan Times.

Китай виступає проти американської військової підтримки Тайваню, який Пекін вважає частиною своєї території та погрожував захопити силою. США є ключовим безпековим партнером Тайваню й після зміни дипломатичного визнання з Тайбея на Пекін у 1979 році продовжують постачати острову оборонні озброєння відповідно до Закону про відносини з Тайванем.

Що входить до пакета

Тайвань розбудовує багаторівневу систему протиповітряної оборони T-Dome. До пакета вартістю 14 млрд доларів, за даними видання, мають увійти ракети Patriot, автоматизована система командування й управління, а також радіолокаційна система протиповітряної оборони з оглядом на 360 градусів.

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Експерт тайбейського Інституту досліджень національної оборони та безпеки Су Цзи-юнь заявив, що ці системи разом можуть посилити стійкість стратегічної ППО Тайваню. Кошти на закупівлю, як очікується, надійдуть із оборонного законопроєкту на 25 млрд доларів, який парламент Тайваню ухвалив у травні після кількох місяців політичних суперечок.

Чому рішення відкладають

У травні Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрілися в Пекіні, намагаючись послабити торговельну напруженість між двома країнами. Сі тоді застеріг президента США, що помилки у питанні Тайваню можуть призвести до конфлікту між Вашингтоном і Пекіном.

Продаж зброї рекордного обсягу може поставити під загрозу торговельне перемир’я між США та Китаєм. Держсекретар США Марко Рубіо в червні повідомляв, що пакет перебуває на розгляді. Американські посадовці також оцінювали достатність запасів озброєнь США для операцій в Ірані. Один з американських посадовців сказав, що імовірність поділу пакета на кілька менших частин суттєво зросла.

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