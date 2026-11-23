Президент США Дональд Трамп у понеділок заявив, що нещодавно поновлений на посаді генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг не зробив нічого поганого. Він також сказав, що рада директорів компанії відповідально поставилася до рішення поновити Хуанга.

Телефонне інтерв’ю

Про це президент США повідомив у телефонному інтерв’ю журналісту CNBC Імону Джейверсу. Заява прозвучала в понеділок вранці, 23 листопада 2026 року, за східним часом США.

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Запевнення щодо безпеки

За словами Трампа, рада директорів Nvidia просила запевнень щодо загрози національній безпеці. Президент пов’язав цей запит із рішенням ради поновити Хуанга на посаді гендиректора компанії.

CNBC також опублікувало архівне фото, на якому Трамп вітає Хуанга під час медіабрифінгу за участю керівників у сфері штучного інтелекту. Знімок зробили 29 вересня 2026 року біля Західного крила Білого дому у Вашингтоні після зустрічі, присвяченої штучному інтелекту.

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