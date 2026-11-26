Президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте провели закриту для преси зустріч у резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида, США. Вони обговорили війну Російської Федерації — держави-агресора — проти України, конфлікт в Ірані та збільшення оборонних витрат у країнах Альянсу, за даними Anadolu Agency.

Теми переговорів

Білий дім оприлюднив спільну заяву після переговорів і повідомив, що сторони обговорили кілька ключових питань міжнародної безпеки. Основними темами, за заявою, були війна Росії проти України та конфлікт в Ірані.

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Трамп і Рютте також розглянули прогрес, досягнутий на самітах НАТО у Гаазі та Анкарі. У заяві наголосили на важливості того, щоб Росія уникала дій, які могли б навмисно або ненавмисно розширити війну, а також на необхідності якнайшвидшого мирного врегулювання.

Оборонні витрати

За даними Білого дому, президент США і генсек НАТО обговорили потребу й надалі збільшувати оборонні витрати та інвестиції в оборонно-промислову базу у США й державах-членах НАТО.

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