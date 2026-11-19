У китайському Шеньчжені 19 листопада президент США Дональд Трамп і президент Російської Федерації — держави-агресора — Володимир Путін розпочали двосторонні переговори. Зустріч відбулася під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Зустріч після саміту АТЕС

Перед початком двосторонніх переговорів обидва лідери взяли участь у 33-й зустрічі економічних лідерів АТЕС. Під час заходу в Шеньчжені Трамп і Путін виступили перед зібраними керівниками. Переговори розпочалися після їхньої участі у цій зустрічі.

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Заява Трампа

Перед відкритою для преси частиною зустрічі Трамп сказав журналістам, що давно знає Путіна. За його словами, переговори можуть започаткувати позитивні зміни або дати результати. Він висловив упевненість, що це може статися.

Путін не робив заяв журналістам під час відкритої частини двосторонньої зустрічі.

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