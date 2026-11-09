Президент Трамп може не підтримати наступника у 2028 році — Anadolu Agency

Президент США Дональд Трамп заявив, що може не підтримати жодного кандидата, який претендуватиме на його місце на президентських виборах 2028 року. На запитання в інтерв’ю програмі CBS 60 Minutes, чи підтримає він потенційного наступника, Трамп відповів: «Ймовірно. Не обов’язково». Пізніше він додав: «Можливо, мені краще не втручатися».

Як повідомляє Anadolu Agency, Трамп водночас наголосив, що його підтримка могла б мати значний вплив у Республіканській партії. За його словами, його схвалення кандидатів раніше було дуже впливовим.

Можливі кандидати

Відповідаючи на запитання про потенційного наступника, окрім віцепрезидента Джей Ді Венса, Трамп схвально відгукнувся про державного секретаря Марко Рубіо. Він назвав Рубіо сильним кандидатом і заявив, що той «робить фантастичну роботу». Президент також згадав кількох сенаторів, яких вважає сильними претендентами, однак не назвав їхніх імен.

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Оцінка результатів проміжних виборів

Після значних втрат республіканців на проміжних виборах Трамп заявив, що його рух Make America Great Again може існувати й після завершення його президентства. Він охарактеризував MAGA як «здоровий глузд» і назвав серед засад руху контроль над кордонами, сильну армію та економічне зростання.

Причиною невдалих результатів республіканців Трамп частково назвав «погане донесення повідомлення». Він визнав, що проблема могла бути і в його комунікації, хоча раніше в інтерв’ю говорив про десятки передвиборчих мітингів. Також президент розкритикував медіа, заявивши, що вони не висвітлюють позитивні для республіканців новини.

Трамп наполягав, що суспільна підтримка його дій щодо війни з Іраном залишається «феноменальною», хоча, за даними агентства, кілька опитувань свідчать про інше. Він також стверджував, що поширене невдоволення його економічною політикою не пов’язане з війною з Іраном.

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