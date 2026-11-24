Президент США Дональд Трамп у вівторок вручив колишньому меру Нью-Йорка Руді Джуліані Президентську медаль Свободи — найвищу цивільну нагороду країни. Про це повідомляє The Hill.

У Білому домі відзначили роль Джуліані після терористичних атак 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку, після яких він здобув прізвисько «мер Америки». Речниця Білого дому Олівія Вейлз назвала його відданим державним службовцем, чиє рішуче лідерство мало тривалий вплив на Нью-Йорк і США.

Реакція Джуліані

Джуліані заявив, що для нього є честю отримати нагороду. Він пов’язав власні відзнаки на державній службі з порадою колишнього президента Рональда Рейгана та поділився визнанням із людьми, які працювали разом із ним, зокрема з тими, хто загинув у справах, за які вони боролися спільно.

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Під час роботи мером Нью-Йорка Джуліані також був відомий переслідуванням кількох очільників мафії та політикою жорсткого протистояння злочинності. У 2008 році він нетривалий час брав участь у боротьбі за висунення кандидатом у президенти від Республіканської партії, а згодом зняв свою кандидатуру й підтримав сенатора Джона Маккейна.

Союзник Трампа

Джуліані підтримував першу президентську кампанію Трампа 2016 року, а згодом увійшов до його юридичної команди та очолив зусилля зі скасування результатів виборів 2020 року. The Hill пише, що він був відповідачем у двох позовах про наклеп, пов’язаних із необґрунтованими заявами про фальсифікації на виборах. Йому також висували обвинувачення за законом RICO у штаті Джорджія.

Видання зазначає, що Джуліані позбавили права на адвокатську практику в Нью-Йорку та Вашингтоні через неодноразові неправдиві заяви щодо виборів. У листопаді 2025 року Трамп помилував Джуліані та інших союзників, пов’язаних зі спробами скасувати результати виборів 2020 року.

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