У Китаї президент США Дональд Трамп заявив, що досягти взаємної угоди про обмеження ядерної зброї буде складно. Після переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном та Володимиром Путіним, главою держави-агресора Росії, він сказав, що продовжить працювати над цим питанням.

Як Jerusalem Post повідомляє з посиланням на Reuters, Трамп зробив заяву в четвер під час телефонної розмови з агентством. На той момент він повертався до Вашингтона після тристороннього саміту в Китаї.

Оцінка переговорів

За словами Трампа, він підтримує саму ідею обмеження ядерних озброєнь. Водночас президент США зазначив, що переговори про таку домовленість є дуже складним завданням для нього як глави держави.

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Трамп також заявив, що, попри складність переговорного процесу, має намір і надалі працювати над досягненням угоди.

Зустріч у Китаї

У матеріалі зазначається, що перед розмовою з Reuters Трамп брав участь у тристоронньому саміті в Китаї разом із Сі Цзіньпіном і Путіним. У підписі до фото Jerusalem Post вказано, що лідери перебували на заході в Шеньчжені під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

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