Президент Трамп обговорив з еміром Катару деескалацію в регіоні — NDTV World

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Сторони обговорили дипломатичні зусилля, спрямовані на деескалацію напруженості в регіоні, повідомляє NDTV World.

Посередницькі зусилля Катару

За даними канцелярії еміра Катару Amiri Diwan, Трамп і шейх Тамім говорили про дипломатичні зусилля, яких вживає Катар як посередник. Розмова відбулася на тлі дипломатичних контактів, спрямованих на недопущення нового витка конфлікту між США та Іраном.

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У матеріалі йдеться, що цей дзвінок став одним із серії дипломатичних контактів. Головний дипломат Ірану також спілкувався зі своїми колегами в державах Перської затоки.

Заклик до діалогу

Емір Катару наголосив на важливості продовження діалогу та використання дипломатичних засобів для врегулювання суперечок і запобігання подальшій ескалації. Це зазначено в заяві канцелярії еміра.

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