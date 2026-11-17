Президент США Дональд Трамп на саміті в Манілі, на Філіппінах, приєднався до першої за два роки зустрічі лідерів Чотиристороннього діалогу з безпеки — США, Японії, Австралії та Індії. Перед початком переговорів він оголосив про запуск «прискорювача» у сфері штучного інтелекту та повідомив про нові домовленості для захисту ланцюгів постачання критичних мінералів.

У зустрічі на полях заходів Асоціації держав Південно-Східної Азії взяли участь прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі, прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Як повідомляє The Japan Times, це була перша участь Трампа у саміті Чотиристороннього діалогу.

ШІ та критичні мінерали

Трамп заявив, що майбутнє критично важливих технологій має визначатися державами, які поділяють спільні цінності та інтереси. За його словами, нова ініціатива у сфері ШІ має сприяти такому розвитку технологій.

Президент США також повідомив про кілька нових угод щодо критичних мінералів. Він сказав, що вони мають зміцнити ланцюги постачання та зменшити вразливість держав-учасниць до економічного примусу з боку одного постачальника.

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Японія перебуває у напружених відносинах із Китаєм після заяв Такаїчі про можливість японського військового втручання у разі кризи навколо Тайваню. Після цих висловлювань Китай вніс десятки японських компаній до експортного чорного списку, заборонивши постачання товарів подвійного призначення, а також припинив експорт рідкісноземельних металів, важливих для японської економіки.

Роль Чотиристороннього діалогу

У вступному слові Такаїчі заявила, що Чотиристоронній діалог формуватиме майбутнє Індо-Тихоокеанського регіону, та закликала надати новий імпульс цьому стратегічно важливому формату.

Об'єднання, започатковане за ініціативою покійного прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе у 2007 році, об'єднує чотири демократії та є важливим елементом японської стратегії в Індо-Тихоокеанському регіоні. Китай вважає цей формат спробою оточити Пекін, тоді як його учасники наголошують, що він не спрямований проти будь-якої окремої країни.

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