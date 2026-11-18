Президент США Дональд Трамп під час візиту до Маніли оголосив про досягнення великої двосторонньої торговельної угоди між Сполученими Штатами та Філіппінами. Про це повідомляє Anadolu Agency. Заяву він зробив на державному обіді в палаці Малаканьян, який влаштували президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший та перша леді Ліза Аранета-Маркос.

Трамп назвав домовленість найбільшою торговельною угодою, яку США коли-небудь укладали, та заявив, що вона є справедливою для обох країн. Водночас він не навів подробиць щодо тарифних ставок, поступок для окремих секторів, обсягів інвестицій, підписання документа чи строків його реалізації.

Тарифи та двостороння торгівля

Маніла домагається послаблення американського мита на філіппінські товари, яке становить 12,5%. Цю ставку США запровадили у липні через заявлену Вашингтоном нездатність Філіппін обмежити імпорт продукції, виготовленої з використанням примусової праці.

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За даними Офісу торговельного представника США, загальний обсяг торгівлі товарами й послугами між США та Філіппінами у 2025 році сягнув орієнтовно 40,9 млрд доларів. Це на 10,9%, або на 4 млрд доларів, більше, ніж роком раніше. Дефіцит США в торгівлі товарами з Філіппінами зріс на 73,6% — до 8,5 млрд доларів, тоді як дефіцит у торгівлі послугами скоротився на 8,6% — до 3,6 млрд доларів.

Оборона, енергетика і ядерна співпраця

Трамп також заявив, що союз США і Філіппін зараз сильніший, ніж будь-коли, на тлі безпекових занепокоєнь в Індо-Тихоокеанському регіоні. Він повідомив про розширення оборонної співпраці з Манілою, назвавши її одним із ключових елементів регіональної безпеки.

Президент США згадав можливості для енергетичного партнерства, зокрема запропонований великий трубопровідний проєкт на Алясці для постачання енергії союзникам і партнерам через Тихий океан. За його словами, Філіппіни можуть стати природним партнером цієї ініціативи, а переговори вже тривають. Також Трамп заявив, що США та Філіппіни, ймовірно, реалізують великий спільний проєкт у сфері ядерної енергетики.

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