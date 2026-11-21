Президент США Дональд Трамп підписав указ, покликаний обмежити можливість Конгресу запитувати певну інформацію у федеральних відомств, їхніх працівників і підрядників. Про це повідомляє The Hill.

Умови для запитів Конгресу

Документ має назву «Захист привілеїв виконавчої влади та підвищення ефективності федеральних контрактів». У ньому зазначено, що Конгрес не може вимагати інформацію від органів виконавчої влади, державних службовців або федеральних підрядників без належної законодавчої мети, яка не втручається в ключові функції виконавчої влади.

Указ також зобов’язує федеральних підрядників негайно повідомляти Білий дім і відповідні відомства про чинні або майбутні запити Конгресу. Підрядники мають виконувати вказівки, отримані від Білого дому.

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Можливий судовий спір

Якщо Білий дім вимагатиме від посадовців адміністрації не передавати Конгресу комунікації, посилаючись на виконавчий привілей, суперечка може перейти до суду. Міністерство юстиції США раніше цього року захищало такі повноваження у своєму меморандумі.

Демократи заявляли про намір розслідувати діяльність Трампа та його союзників після здобуття більшості в обох палатах Конгресу на проміжних виборах. Майбутній голова комітету Палати представників з нагляду Роберт Гарсія в ніч виборів звернувся до адміністрації у соцмережах із закликом «Lawyer up».

Радник Білого дому Вілл Шарф у листі пообіцяв протидіяти розслідуванням демократів. Він також повідомив членам Демократичної партії, що вони не матимуть повноважень надсилати листи про розслідування, доки офіційно не отримають більшість у січні. Раніше Шарф видав внутрішню директиву, за якою працівники Білого дому мають отримувати схвалення адміністрації перед свідченнями у Конгресі.

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