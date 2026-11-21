Президент США Дональд Трамп підписав закон Common Cents Act, який дозволяє компаніям округлювати суми готівкових розрахунків до найближчих 5 центів. Документ ухвалили на тлі завершення виробництва одноцентових монет у США, повідомляє Anadolu Agency.

Правила для готівкових платежів

Закон установлює федеральні стандарти для ситуацій, коли продавець не має можливості видати точну решту. Суми дозволено округлювати як у більший, так і в менший бік до найближчих 5 центів.

Наприклад, покупка вартістю 10,02 долара з урахуванням податків може бути округлена до 10 доларів. Якщо сума становить 10,04 долара, її можуть округлити до 10,05 долара.

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Реакція роздрібної торгівлі

Раніше підприємства могли стикатися з можливими судовими позовами через нездатність видати точну решту, навіть якщо округлення було на користь покупця. Торговельні об’єднання привітали нові правила, заявивши, що вони дають ритейлерам чіткіші орієнтири для роботи з готівкою.

Директор із регуляторної політики Національної асоціації магазинів крокової доступності Бреннан Дакетт зазначив, що продавці очікували федеральних рекомендацій щодо обробки готівкових платежів після завершення виробництва пені. Позитивно закон оцінив і президент мережі магазинів Kwik Trip Скотт Зітлов.

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