Президент Трамп підтримав можливе повернення Хуанга на чолі Nvidia — The Independent

У США президент Дональд Трамп заявив, що можливе повернення Дженсена Хуанга на посаду керівника Nvidia не було б поганою ідеєю. Він також сказав, що не вважає доведеними твердження про ймовірні зв’язки жінки, з якою Хуанг мав стосунки, з китайською розвідкою.

Заява Трампа про Nvidia

Як повідомляє The Independent, Трамп сказав журналістам, що значна група людей хотіла б повернення Хуанга до керівництва компанії. Президент додав, що не заперечував би проти такого рішення та вважає, що співзасновник Nvidia засвоїв важливий урок.

Трамп також згадав главу Apple Тіма Кука як ім’я, яке він раніше пропонував у контексті керівництва Nvidia. Водночас у нових коментарях він наголосив, що повернення Хуанга могло б бути прийнятним варіантом.

Твердження про зв’язки з розвідкою

За даними видання, Хуанг минулого тижня залишив посаду після того, як визнав позашлюбні стосунки з бізнесвумен Аліс Хуанг, яка не є його родичкою. Посадовці США описували її як особу, яку підозрюють у зв’язках із Міністерством державної безпеки Китаю.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

The New York Times, на який посилається The Independent, повідомляв, що американська розвідка дійшла висновку про вербування Аліс Хуанг китайською спецслужбою. За даними газети, їй нібито доручили впливати на Хуанга, аби він сприяв продажу Пекіну більш передових чипів Nvidia. Також The New York Times писав про ще одні стосунки Хуанга — з підлеглою; за повідомленням газети, це спонукало раду директорів усунути його з компанії.

Трамп заявив, що не чув підтвердження того, що жінка була агенткою Китаю, зокрема й від держсекретаря Марко Рубіо. Він наголосив, що її причетність до шпигунства ніхто не довів, і припустив, що вона могла не бути шпигункою.

Водночас, за інформацією The New York Times, Рубіо підготував засекречену записку щодо ймовірного вербування Аліс Хуанг і в травні поінформував про це Трампа на борту Air Force One під час поїздки до Китаю. Трамп сказав, що не чув про ці дані розвідки.

Читай нас у