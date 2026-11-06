Президент Трамп підтримав переобрання голови РНК Грутерса — The Hill

У США президент Дональд Трамп підтримав кандидатуру голови Республіканського національного комітету Джо Грутерса на переобрання. Заява пролунала після масштабних втрат Республіканської партії на проміжних виборах у вівторок, повідомляє The Hill.

Підтримка Трампа

У дописі в Truth Social Трамп заявив, що Грутерс має залишитися головою РНК, аби продовжити розбудову партії, бути надійним партнером і сприяти проведенню вільних і чесних виборів. Президент також закликав республіканців підтримати Грутерса.

Трамп назвав голову РНК відданим курсу America First і заявив, що Грутерс має підтримку рядових прихильників партії. За словами президента, під керівництвом Грутерса комітет став ефективною та зосередженою структурою, яка надалі просуватиме порядок денний America First.

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Конкуренція за посаду

Підтримка Трампа пролунала після того, як співголова РНК Кей Сі Кросбі оголосила, що у січні кине виклик Грутерсу в боротьбі за посаду. У листі вона назвала результати виборів серйозною невдачею для республіканців.

Кросбі зазначила, що демократи контролюватимуть обидві палати Конгресу, а республіканці програли там, де тривалий час розраховували на перемогу. За її словами, виборців передусім хвилювали вартість життя та напрямок розвитку країни, тоді як поліпшення польової роботи, контактів із виборцями та інфраструктури забезпечення чесності виборів не дали потрібного результату.

Результати проміжних виборів

Демократи здобули перемоги у ключових штатах, зокрема в штатах, що традиційно підтримували республіканців, а також отримали більшість у законодавчих органах штатів. Станом на п’ятницю демократи мали перевагу 54 проти 44 місць у Сенаті та вели 253 проти 158 місць у Палаті представників, за даними DDHQ, партнера The Hill.

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