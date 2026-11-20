Президент США Дональд Трамп заявив у Вашингтоні, що численні збої в роботі банків, технологічних компаній і сервісів у країні були окремими випадками та часто виникали під час оновлення систем. Про це він сказав 20 листопада на пресконференції в Білому домі, повідомляє Anadolu Agency.

Оновлення систем і збої

За словами Трампа, у США тисячі компаній одночасно модернізують свої системи, і під час таких процесів можуть виникати проблеми. Він наголосив, що збої не були пов’язані між собою та не становили єдиного скоординованого інциденту.

Трамп також сказав, що компанії можуть оновлювати системи з огляду на штучний інтелект або з інших причин. За його словами, під час таких процесів ситуація іноді може виходити з-під контролю, однак усі випадки були окремими подіями.

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Авіадиспетчерська інфраструктура

Трамп окремо відділив перебої, що стосувалися управління повітряним рухом, від проблем приватних компаній. Він пояснив їх застарілістю інфраструктури, якій, за його словами, понад 55 років. Адміністрація США прагне отримати від Конгресу 50 мільярдів доларів на створення нової системи управління повітряним рухом.

Відхід директора з кібербезпеки

Також Трамп заявив, що звільнив національного директора з кібербезпеки Шона Кернкросса, пояснивши рішення оцінкою його роботи. Представник Білого дому раніше підтвердив, що Кернкросс залишив посаду, але не уточнив, чи його саме звільнили.

Протягом місяця збої зачепили великі банки, авіакомпанії, технологічні компанії та федеральні мережі. Посадовці заявляли, що причиною порушень роботи не були кібератаки.

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