Президент Трамп похвалив лівійців після протесту Лівії — The National

Президент США Дональд Трамп похвалив лівійців у дописі в Truth Social після того, як його висловлювання на передвиборчому мітингу спричинили дипломатичний протест у Лівії. Як повідомляє The National, Трамп назвав лівійський народ гордим, стійким і гостинним, а також заявив про прихильність Вашингтона до зміцнення відносин із країною.

Вимога припинити міграційний транзит

У своїй заяві Трамп також згадав про внесок лівійців у боротьбу з угрупованням «Ісламська держава», яке він назвав спільним ворогом двох народів. Водночас він заявив, що Лівія не може залишатися маршрутом для нелегальної міграції та що це має припинитися.

Заява не містила вибачень. Трамп також висловив підтримку зусиллям з об’єднання Лівії та її державних інституцій і проведення національних виборів. Водночас він не назвав термінів або нових ініціатив для досягнення цих цілей та не уточнив, яких саме кроків щодо міграції очікує від Лівії.

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Реакція лівійської влади

Раніше МЗС Лівії викликало тимчасового повіреного у справах США через коментарі Трампа на мітингу в місті Перрі, штат Джорджія. Критикуючи демократичного сенатора Джона Оссоффа за політику щодо міграції, Трамп згадав Лівію, Ємен, Гаїті та Сомалі, охарактеризувавши ці країни як такі, що охоплені тероризмом, і використав зневажливу лайку.

Президентська рада Лівії заявила, що доручила зовнішньополітичному відомству викликати керівника американської дипломатичної місії та вимагала чітких вибачень і виправлення. Прем’єр-міністр Уряду національної єдності Абдул Хамід Дбейба заявив, що суверенітет країни та гідність її громадян не повинні ставати предметом американських виборчих суперечок.

Критику висловила також влада східної частини Лівії, яка закликала відкликати висловлювання та офіційно вибачитися. Комітет Палати представників звернувся до Вашингтона по офіційне роз’яснення.

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