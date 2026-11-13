Президент Трамп пов’язав зростання антисемітизму з періодом Обами — Anadolu Agency

Президент США Дональд Трамп у Гамільтоні, Канада, заявив, що антисемітизм у Сполучених Штатах, на його думку, почався за часів Барака Обами. Він також порівняв нинішню ситуацію з Німеччиною 1938 року.

Заява про антисемітизм

Відповідаючи на запитання про те, наскільки його непокоїть зростання антисемітизму та що можна зробити у зв’язку з цим, Трамп сказав, що здивований подіями у США. За його словами, ситуація нагадує Німеччину 1938 року, а тенденція продовжується та є для нього шокуючою, повідомляє Anadolu Agency.

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Заяви щодо Ізраїлю

На запитання, чи вважає він себе найбільш проізраїльським президентом США, Трамп відповів, що так. Він також заявив, що не розуміє підтримки американцями єврейського походження обраного сенатора штату Мічиган Абдула Ель-Сайєда замість кандидата від Республіканської партії.

Трамп назвав таку підтримку незрозумілою та сказав, що це складна група виборців. Крім того, він стверджував, що має в Ізраїлі 99-відсоткову підтримку, і заявив, що дуже схильний підтримувати Ізраїль.

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