Президент США Дональд Трамп під час візиту до Маніли на Філіппінах пригрозив Ірану наслідками у разі атаки. Як повідомляє CNBC, американський лідер прибув до країни в межах азійської поїздки та відповів на запитання журналістів про можливу іранську загрозу.

Заява щодо Ірану

Трамп заявив, що Іран заплатить ціну, якої не платила жодна країна, якщо атака станеться. Його запитали про матеріал CNN, у якому з посиланням на дані американської розвідки йшлося про ймовірні плани Ірану атакувати високопосадовців адміністрації Трампа у Вашингтоні із застосуванням «брудної бомби» або хімічної зброї.

CNBC зазначає, що не зміг незалежно підтвердити інформацію CNN. Водночас Трамп сказав, що його адміністрація, на його думку, дуже близька до завершення війни з Іраном.

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Реакція на повідомлення про податки

Також президент прокоментував публікацію Financial Times про те, що Deutsche Bank у березні 2017 року помилково розкрив дані про його податки та не повідомив про це Білий дім. Трамп заявив, що сплатив багато податків, а також сказав, що розкривати ці відомості було незаконно.

Подальші зустрічі в Азії

У Манілі Трамп зустрівся з лідерами Австралії, Індії та Японії в межах формату Quad. Він також має бути присутнім на підписанні торговельної угоди США й Таїланду та вечері з лідерами країн Південно-Східної Азії. Після цього президент США планує вилетіти до Шеньчженя, де в четвер має відбутися тристороння зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном і президентом Росії — держави-агресора — Володимиром Путіним на полях саміту АТЕС. Окремо Трамп планує провести двосторонню зустріч із Сі Цзіньпіном.

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