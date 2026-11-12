Президент Трамп пригрозив подвоїти мита для Мексики — Anadolu Agency

Президент США Дональд Трамп заявив, що негайно подвоїть мита для Мексики, якщо мексиканська влада не зупинить нібито великі групи мігрантів, які рухаються до південного кордону Сполучених Штатів. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Погроза щодо мит

Трамп оприлюднив заяву у соцмережі Truth Social 12 листопада. Він заявив, що Мексика має зупинити мігрантів, інакше мита щодо країни буде негайно подвоєно, а поступок не буде.

Президент США також стверджував, що нібито великі каравани мігрантів організовуються та починають «незаконний марш» через Мексику. За його словами, інші держави нібито спрямовують до США людей, яких не хочуть залишати у себе.

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Заяви про ситуацію на кордоні

Трамп пов'язав нібито активізацію руху мігрантів із проміжними виборами, що відбулися у вівторок. Він заявив, що після поразки республіканців, коли демократи здобули більшість в обох палатах Конгресу та перемогли на виборах губернаторів у ключових штатах, відновлюється «вторгнення» до США.

За словами Трампа, про його попередження поінформовані мексиканські посадовці, Прикордонний патруль США та Служба імміграційного і митного контролю США. Він також згадав керівництво Техасу, зокрема майбутню губернаторку-демократку Джину Інохосу, яка перемогла чинного губернатора-республіканця Грега Ебботта. Мексиканський уряд одразу не коментував заяви Трампа та його погрозу підвищити мита.

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