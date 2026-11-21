Президент США Дональд Трамп заявив, що у зламі бази даних Федерального бюро розслідувань може бути позитивна сторона. В інтерв’ю Fox News він підтвердив, що було зламано систему, яку правоохоронні органи різних рівнів використовують для обміну кримінальною інформацією.

Заява Трампа

Трамп припустив, що внаслідок інциденту можуть з’явитися відомості про те, що він назвав фальсифікаціями під час виборів. Він також поцікавився, хто стоїть за атакою, та сказав, що злам може дати змогу дізнатися більше про те, що він назвав «Росія, Росія, Росія».

Дані бази NCIC

Як повідомляє CNBC, посилаючись на двох обізнаних співрозмовників MS NOW, зловмисники отримали доступ до Національного центру кримінальної інформації (NCIC). У цій базі містяться, зокрема, записи відбитків пальців ФБР, дані про розшукуваних осіб, осіб, засуджених за насильницькі злочини, та зниклих безвісти.

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База NCIC призначена лише для використання правоохоронцями, але не має статусу засекреченої. Які саме дані могли бути вилучені під час атаки, наразі невідомо. ФБР не надало CNBC негайного коментаря щодо інциденту.

Це вже друге нещодавнє проникнення в системи ФБР. У вересні угруповання ShinyHunters зламало сайт агентства для працевлаштування. Тоді були скомпрометовані дані нинішніх і колишніх співробітників ФБР, а частину операцій агентства призупинили до усунення проблеми.

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