Президент США Дональд Трамп привітав демократа Гакіма Джеффріса з висуненням на посаду спікера Палати представників. В інтерв’ю Fox News він також заявив, що розраховує на співпрацю з демократом у наступному складі Конгресу, повідомляє The Hill.

Трамп назвав здобуття Джеффрісом цієї позиції значним досягненням. Він також сказав, що Джеффріс стане першою темношкірою людиною на цій посаді та має пишатися цим результатом.

Суперечка довкола Міллера

Коментар Трампа прозвучав після інтерв’ю Джеффріса The New York Times. Демократ заявив, що не уявляє переговорів із керівником апарату Білого дому Стівеном Міллером. Джеффріс назвав Міллера расистом і заявив, що той є архітектором політики масових депортацій адміністрації Трампа, з якою, за його словами, пов’язані жорстокість, хаос і смерті.

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Трамп у відповідь охарактеризував Міллера як хорошу людину та висловив думку, що Джеффріс це зрозуміє. За словами Джеффріса, після його висунення з ним зв’язувався республіканець Джим Джордан, висунутий на посаду лідера меншості Палати представників. Водночас, за словами демократа, ані Трамп, ані віцепрезидент Джей Ді Венс до нього не зверталися.

Заяви про роботу з демократами

Трамп заявив, що бачить можливість для двопартійної роботи над питаннями охорони здоров’я та, можливо, імміграції. Водночас він нагадав про своє право вето і сказав, що не хоче блокувати всі законопроєкти протягом наступних двох років і одного місяця.

Президент також оптимістично оцінив перспективу співпраці з лідером демократів у Сенаті Чаком Шумером. Він заявив, що сторони можуть представити свої позиції та досягти результатів у питаннях охорони здоров’я й імміграції.

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