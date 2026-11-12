Президент Трамп призначив Міллера главою апарату Білого дому — Jerusalem Post

Президент США Дональд Трамп призначив Стівена Міллера наступним керівником апарату Білого дому у Вашингтоні. Раніше Міллер був заступником глави апарату Сюзі Вайлз, яку він замінить. Трамп назвав його одним зі своїх «найбільш довірених радників», повідомляє Jerusalem Post.

Керівник апарату є однією з найвпливовіших посад у Білому домі: він контролює доступ до президента та допомагає формувати його щоденний порядок денний. Про кадрову заміну Трамп оголосив за кілька днів після значних втрат Республіканської партії на проміжних виборах.

Підтримка правих груп

Праві проізраїльські єврейські групи привітали це рішення. Combat Antisemitism Movement, Louis D. Brandeis Center for Human Rights Under Law, Zionist Organization of America та інші організації у вітальному листі заявили про бажання співпрацювати з Міллером, щоб притягати до відповідальності інституції, які не захищають єврейських американців від дискримінації та переслідувань.

Серед підписантів листа також були American Association of Jewish Lawyers and Jurists, Coalition for Jewish Values та Israeli-American Civic Action Network. Вони назвали призначення відображенням тривалого внеску єврейських американців у державну службу.

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Прихильники Міллера вважають, що його ключова роль у Білому домі може посилити заходи адміністрації проти антисемітизму. У січні 2025 року Трамп підписав указ про нові заходи в цій сфері, після чого Міністерство юстиції США створило міжвідомчу робочу групу. У травні відомство також оголосило про формування консультативного комітету з антисемітизму. Значну увагу цих зусиль приділяли звинуваченням в антисемітських переслідуваннях в університетських кампусах.

Критика ліберальних організацій

Ліберальні єврейські організації висловили занепокоєння через призначення. Генеральна директорка Jewish Council for Public Affairs Емі Спіталнік заявила, що імміграційна політика, яку формував Міллер як давній соратник Трампа, пов’язана з поширенням антисемітських теорій змови про «заміщення» та «вторгнення».

Спіталнік також звинуватила адміністрацію у згортанні програм протидії ненависті та захисту громадянських прав. Ліберальне проізраїльське лобі J Street поширило аналіз Haaretz, у якому Міллера порівняли з ізраїльським міністром Ітамаром Бен-Гвіром. Пресслужба Білого дому не відповіла на запити журналістів про коментар.

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