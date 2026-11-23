Президент США Дональд Трамп призначив директора Національної розвідки Джея Клейтона виконувачем обов’язків національного кібердиректора. Він обійматиме цю посаду до затвердження Сенатом кандидатури Кірстен Девіс, повідомляє Anadolu Agency.

Тимчасове призначення Клейтона

За даними The Washington Post, про призначення якого першим повідомив Axios, Клейтон виконуватиме обов’язки національного кібердиректора до підтвердження Сенатом кандидатури Девіс. Нині вона обіймає посаду головної інформаційної директорки Пентагону.

Як директор Національної розвідки Клейтон координує роботу 18 американських розвідувальних агентств. Він також очолює робочу групу Білого дому зі штучного інтелекту.

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Зміна після технічних збоїв

Призначення відбулося після серії технологічних збоїв цього місяця, які зачепили авіакомпанії, банки та популярні програмні платформи. Зокрема, проблеми торкнулися комунікацій диспетчерського контролю Федерального управління цивільної авіації США та Microsoft Outlook. За повідомленнями, ці інциденти не видаються кібератаками, однак вони вплинули на важливі системи.

Минулого тижня Трамп звільнив тодішнього національного кібердиректора Шона Кернкросса та спочатку призначив Девіс виконувачкою обов’язків. Білий дім заявив, що президент вирішив висунути її на посаду на постійній основі. До затвердження Сенатом Девіс працюватиме старшою радницею Клейтона.

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