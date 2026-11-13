Президент Трамп продовжив виняток із Закону Джонса на 90 днів — OilPrice

Президент США Дональд Трамп 13 листопада продовжив на 90 днів дію винятку із Закону Джонса, який дає змогу танкерам під іноземним прапором перевозити нафту та інші товари між портами Сполучених Штатів. Рішення зберігає для перевізників доступ до ширшого флоту суден.

Індивідуальні дозволи для рейсів

Як повідомляє OilPrice, продовження підтвердив представник Білого дому в коментарі Reuters. Це вже найдовший в історії виняток із цього морського закону. Водночас іноземні судна мають отримувати схвалення для кожного окремого рейсу — таке обмеження запровадили в серпні після критики попередніх загальних винятків з боку американської морської галузі.

Закон Джонса, ухвалений 1920 року, передбачає, що вантажі між американськими портами мають перевозитися суднами, збудованими у США, такими, що належать американським власникам і мають американський екіпаж. За чинними правилами перевізники повинні довести відсутність придатних американських суден, перш ніж отримати дозвіл на використання іноземного флоту.

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Вплив на перевезення і ціни

Однією з перших компаній, яка скористалася початковим винятком, стала Phillips 66. У квітні вона перевезла близько 300 тисяч барелів нафти Bakken із Техасу на нафтопереробний завод Trainer компанії Monroe Energy у Пенсильванії. Рейс виконав танкер HTM Warrior під прапором Мальти.

За наведеними Reuters урядовими даними, у межах загальних винятків у березні та травні було видано приблизно 300 дозволів. Після переходу в серпні до індивідуального погодження рейсів було видано 48 дозволів.

Білий дім розраховує, що додаткова гнучкість у перевезеннях допоможе стримати ціни на бензин, дизельне пальне та добрива. Водночас попередні винятки, за даними видання, не дали значного зниження цін на заправках, оскільки морські перевезення становлять лише невелику частину роздрібної вартості пального.

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