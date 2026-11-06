Президент Трамп розкритикував радника Міллера через депортації — NDTV World

Президент США Дональд Трамп розкритикував свого радника з питань імміграції, заступника глави апарату Білого дому Стівена Міллера, заявивши, що той зайшов надто далеко в депортаційній кампанії. Про це повідомляє NDTV із посиланням на The Wall Street Journal.

За даними газети, приводом для невдоволення Трампа стала позиція першої леді Меланії Трамп. Вона розповіла чоловікові, що серед людей, яких депортували в межах масштабної антиімміграційної кампанії адміністрації, були її знайомі.

Занепокоєння після рейдів у Міннесоті

Як пише The Wall Street Journal, це не перший випадок, коли Меланія Трамп висловлювала застереження щодо депортаційної політики адміністрації. У березні вона нібито входила до групи радників, які попереджали президента, що кампанія зайшла надто далеко. Розмови відбувалися на тлі напруженості в Міннесоті після рейдів Служби імміграційного та митного контролю США.

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Перша леді також брала участь у розмовах із главою апарату Білого дому Сьюзі Вайлз та іншими високопосадовцями про реакцію адміністрації на насильство і можливий перегляд підходу. Видання зазначає, що імміграційна політика стала важливою політичною темою для Республіканської партії після проміжних виборів.

Заяви Міллера після стрілянини

Міллер був одним із ключових діячів адміністрації, що формували її жорстку імміграційну політику. Після загибелі двох громадян США в Міннеаполісі його заяви також зазнали критики. 24 січня співробітники Прикордонної служби США застрелили медбрата відділення інтенсивної терапії Алекса Претті під час операції з контролю за дотриманням імміграційного законодавства.

Міллер назвав Претті внутрішнім терористом і заявив, що той намагався вбити федеральних агентів. Раніше він так само характеризував Рене Гуд, яку агент ICE застрелив у її автомобілі. Родина Гуд подала позов проти агента та інших посадовців адміністрації Трампа, серед відповідачів у справі також названий Міллер.

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