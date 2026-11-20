Президент США Дональд Трамп заявив, що не поспішатиме з рішенням щодо нових масштабних ударів по Ірану та повернеться до цього питання після початку 2027 року. Про це він сказав Reuters на борту літака дорогою до Вашингтона після поїздки до Китаю, повідомляє Jerusalem Post.

Трамп зазначив, що часу для ухвалення рішення достатньо. Подібну позицію він висловив і в інших інтерв'ю: Fox News він сказав, що буде видно, що станеться після 1 січня, а в розмові з Axios та ізраїльським Channel 12 наголосив, що не поспішає ухвалювати рішення щодо Ірану.

Позиція після виборів

Перед виборами до Конгресу 3 листопада Трамп неодноразово припускав, що після голосування Іран буде більш схильним до домовленості в межах восьмимісячного конфлікту. Республіканці згодом втратили більшість в обох палатах Конгресу.

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Минулого тижня адміністрація США заявила, що вважає блокаду та економічні санкції проти Ірану ефективними. Сенат США, де республіканці контролюватимуть більшість до 3 січня, 19 листопада знову відхилив ініціативу, спрямовану на обмеження війни.

Заяви Венса та Ірану

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, якого називають можливим кандидатом у президенти у 2028 році, публічно дистанціювався від війни з Іраном і пов'язав її з невдачею Республіканської партії на виборах. Трамп погодився, що ситуація довкола Ірану була однією з причин поразки республіканців, але сказав, що не змінив би свого курсу, оскільки, на його думку, Іран не повинен отримати ядерну зброю. За даними видання, згодом Трамп доручив Венсу зосередитися на внутрішніх питаннях, а не на дипломатичних зусиллях щодо Ірану.

Також Трамп прокоментував повідомлення CNN про нібито плани Ірану підірвати у Вашингтоні «брудну бомбу» — вибуховий пристрій для розсіювання радіоактивних матеріалів. Він заявив, що не вважає, що жителям столиці варто тривожитися, водночас без деталей сказав про нібито ознаки інтересу Тегерана до хімічної або біологічної зброї. МЗС Ірану назвало такі американські звинувачення спробою посіяти страх і виправдати воєнні дії, а повідомлення CNN раніше охарактеризувало як безпідставне.

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