Президент США Дональд Трамп 4 грудня відвідає штат Аризона, де виступить на церемонії закладки нового заводу з виробництва мікрочипів компанії Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Про це повідомляє The Independent з посиланням на Білий дім і тайванську компанію.

П’ята черга розширення

Візит Трампа збігається з початком будівництва п’ятої черги виробничого комплексу TSMC у районі Фінікса. Підприємства компанії в Аризоні виготовляють мікрочипи для Nvidia, Apple, AMD, Broadcom і Qualcomm.

У липні TSMC оголосила про намір додатково вкласти 100 млрд доларів у розширення виробничих потужностей у США. Після цього загальний обсяг заявлених інвестицій компанії в американське виробництво чипів має становити 265 млрд доларів.

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Робочі місця та державна підтримка

За оцінкою Білого дому, розширення виробництва дасть змогу створити 10 тисяч прямих робочих місць і ще 11 тисяч непрямих робочих місць у місцевій громаді. Наразі майданчик забезпечує понад 12 тисяч робочих місць у будівництві.

Трамп подає інвестиції компанії як наслідок своєї тарифної політики. Водночас будівництво TSMC в Аризоні почалося за президентства Джо Байдена, а двопартійний закон CHIPS and Science Act, підписаний Байденом, сприяв частковій фінансовій підтримці проєкту.

Розширення виробництва відбувається на тлі зростання попиту на чипи через розвиток штучного інтелекту. США також нарощують внутрішнє виробництво напівпровідників, щоб зменшити вразливість ланцюгів постачання.

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