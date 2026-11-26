Президент США Дональд Трамп закликав негайно розслідувати оприлюднені перед проміжними виборами економічні дані після того, як федеральний уряд переглянув у бік збільшення оцінку зростання валового внутрішнього продукту за третій квартал. У дописі в Truth Social він без доказів заявив, що первинні показники ВВП навмисно занизили, повідомляє The Hill.

Перегляд оцінки ВВП

Бюро економічного аналізу Міністерства торгівлі США 25 листопада повідомило, що американська економіка в липні—вересні зросла на 4,3% у річному обчисленні. Попередня оцінка становила 3,4%.

Трамп запитав, чому правильну цифру не оприлюднили до виборів, і назвав розбіжність масштабною та навмисною помилкою. Він також заявив, що економіка США за його адміністрації працює значно краще, ніж свідчили вже оприлюднені позитивні показники.

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Оцінки ВВП регулярно переглядають у міру надходження повніших даних. Бюро економічного аналізу планує оприлюднити наступну оцінку наступного місяця.

Економіка після виборів

Заклик президента пролунав після складного циклу проміжних виборів для Республіканської партії, яка втратила контроль і над Палатою представників, і над Сенатом. Демократи зосереджували свої кампанії на проблемі вартості життя, тоді як для виборців однією з головних проблем залишалася економіка та зростання цін.

Окремі дані, оприлюднені того ж дня, показали, що індекс цін на особисті споживчі витрати у жовтні зріс на 3,8% у річному вимірі. Це суттєво перевищує цільовий показник Федеральної резервної системи США у 2% і посилило очікування можливого підвищення ставки на її наступному засіданні.

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