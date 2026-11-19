Президент США Дональд Трамп під час виступу на 33-й зустрічі економічних лідерів АТЕС у китайському Шеньчжені заявив, що Вашингтон виступає проти будь-яких глобальних спроб регулювати, контролювати або стримувати штучний інтелект. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Заява про штучний інтелект

Трамп назвав технологію надінтелектом і використав позначення SI. За його словами, США не допустять глобалістського регулювання або інших дій, спрямованих на контроль чи стримування цієї технології.

Американський президент також заявив, що США є світовим лідером у сфері надінтелекту, який він назвав найбільшою технологічною трансформацією з часів промислової революції. Водночас Трамп сказав, що ця технологія має негативні елементи, якими слід обережно управляти.

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Енергетика та заплановані зустрічі

У промові Трамп також говорив про американську економіку та експорт енергоносіїв до країн регіону. Він згадав про схвалення його адміністрацією трубопроводу на Алясці для постачання природного газу до Азії.

Президент США також заявив, що американські нафтові компанії заходять до Венесуели, а Сполучені Штати ведуть там значний бізнес. Крім того, Трамп повідомив, що пізніше того ж дня зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном і Владіміром Путіним, президентом Російської Федерації — держави-агресора. Він назвав заплановану тристоронню зустріч історичною та сказав, що її учасники обговорять нові можливості для трьох сторін.

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