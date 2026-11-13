Президент Трамп висунув чотирьох кандидатів до SEC і CFTC — The Hill

У США президент Дональд Трамп висунув до Сенату по два кандидати до Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) та Комісії з цінних паперів і бірж (SEC). До SEC запропоновані демократка Крістін Джонсон і республіканець Стівен Левін, повідомляє The Hill.

Кандидати до SEC

Термін повноважень Джонсон у разі затвердження має завершитися у 2029 році, а Левіна — у 2030-му. Раніше Джонсон була комісаркою CFTC: тодішній президент Джо Байден призначив її на цю посаду у 2022 році.

Кандидатури до SEC розглядатиме Банківський комітет Сенату. Наразі в комісії працюють голова Пол Аткінс і комісар Марк Уєда — обидва республіканці.

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Кандидати до CFTC

До CFTC Трамп висунув демократа Метью Роуленда та республіканця Нейтана Аноніка. За даними Білого дому, строки їхніх повноважень відповідно завершуватимуться у 2028 та 2031 роках. Їхні кандидатури розглядатиме Сенатський комітет з питань сільського господарства.

Голова CFTC Майкл Селіг назвав Роуленда та Аноніка сильними двопартійними кандидатами й заявив, що розраховує працювати з ними після затвердження Сенатом. Селіг є єдиним чинним комісаром CFTC. Висунення Джонсон і Роуленда стали першими кандидатурами демократів, запропонованими Трампом до цих двох регуляторів, які зазвичай складаються з п’яти членів і мають двопартійний склад.

Усі чотири кандидатури потребують затвердження Сенатом. Раніше сенатські демократи висловлювали занепокоєння через відсутність демократичних кандидатів до CFTC і SEC під час переговорів щодо законопроєкту Clarity Act про регулювання індустрії цифрових активів.

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