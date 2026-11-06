Президент Трамп заявив про близьке врегулювання війни в Україні — RMF24

У США президент Дональд Трамп під час розмови з журналістами в Білому домі заявив, що розв’язання війни росії проти України може бути дуже близьким. Він сказав це у четвер.

Зустріч із Дмитрієвим

За даними RMF24 з посиланням на Reuters, Трамп повідомив, що зустрівся з Кирилом Дмитрієвим, спеціальним представником президента росії, держави-агресора, Володимира Путіна. Президент США також зазначив, що того дня не зустрічався з українською делегацією.

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Можлива домовленість

Трамп заявив, що домовленість, яку напрацьовують, може стосуватися не лише України, а й усієї Європи. За його словами, для її досягнення необхідна широка участь Європи.

Американський президент назвав можливу угоду великою і красивою та заявив, що всі будуть задоволені. Він також сказав, що вона може охопити всю Європу.

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