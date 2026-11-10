Президент Трамп заявив про фактичне завершення війни в Ірані — NDTV

У США президент Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном у військовому сенсі фактично завершена. Він зробив цю заяву в понеділок у кімнаті для брифінгів Білого дому після зустрічі з прем’єр-міністром Катару.

Заява Трампа

Трамп сказав журналістам, що США зберігають статус-кво. Він також заявив, що прагне досягти довгострокового рішення, яке послабило б іранську ядерну програму.

Як повідомляє NDTV, це одна з найбільш конкретних заяв президента щодо відходу від попередньої погрози відновити удари по Ірану після проміжних виборів у США.

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Переговори та можливі удари

У телефонному інтерв’ю CNN у неділю Трамп сказав, що відновлення ударів буде вкрай малоймовірним, якщо США бачитимуть прогрес у переговорах з Іраном і Тегеран підпише сильну угоду. Водночас він заявив, що США визначили інфраструктурні цілі, зокрема 38 мостів, які можуть атакувати в разі поновлення військових дій.

За даними видання, американські військові щонайменше двічі протягом попереднього тижня завдавали обмежених ударів по системах протиповітряної оборони Ірану. Також у суботу США обстріляли та вивели з ладу комерційне судно, яке, за твердженням Вашингтона, намагалося прорвати морську блокаду іранських портів.

Війна та вибори

Восьмимісячна війна, за повідомленням NDTV, спричинила зростання цін на пальне та вплинула майже на всі сектори світової економіки. На проміжних виборах минулого тижня Республіканська партія Трампа втратила контроль над обома палатами Конгресу, які перейшли до демократів.

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