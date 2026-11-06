Президент Трамп заявив про можливість знищення решти Ірану — Interia

Президент США Дональд Трамп в Овальному кабінеті заявив, що може ухвалити рішення про подальші дії проти Ірану, зокрема про знищення решти країни. За даними Interia, він сказав, що США перебувають в Ірані вже сім місяців і контролюють усе, що хотіли контролювати.

Трамп заявив, що тепер США мають визначитися, чи просуватися далі, щоб остаточно завершити ситуацію та не допустити її повторення. На його думку, відбудова Ірану займе 25 років. Президент США додав, що волів би не руйнувати решту країни, однак може бути змушений це зробити.

Гегсет збереже посаду

Трамп також повторив, що очільник Пентагону Піт Гегсет добре виконує свою роботу. Раніше того ж дня президент повідомив, що співрозмовники радять йому звільнити Гегсета, проте він має намір залишити його на посаді.

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За інформацією CNN і The New York Times, на яку посилається Interia, Гегсет був одним із найактивніших прихильників удару по Ірану в адміністрації Трампа. Президент США раніше публічно заявляв, що саме Гегсет першим висловився за удар, аби не допустити отримання Тегераном ядерної зброї.

Переговори щодо ядерної програми

Трамп також висловився про можливе відновлення переговорів щодо іранської ядерної програми, заявивши, що Іран нічого не робить без згоди США. Водночас очільник іранських служб безпеки Мохсен Резаї цього тижня заявив, що Тегеран не почне переговорів щодо ядерної програми, доки Вашингтон не погодиться на вимоги Ірану.

Як пише The New York Times, у неофіційних контактах Іран демонструє більшу відкритість до обговорення цього питання. За даними видання, Тегеран аналізує пропозиції посередників, які можуть вплинути на майбутнє його ядерної програми. Одним із головних предметів розбіжностей залишається доля запасів Ірану високозбагаченого урану.

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