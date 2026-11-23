У Вашингтоні, США, президент Дональд Трамп заявив, що Китай може придбати ще 250 літаків Boeing. Заяву він зробив у понеділок в інтерв’ю CNBC, повідомляє Anadolu Agency.

Можливе додаткове придбання

За словами Трампа, він уже домігся початкового продажу Китаю 250 літаків Boeing. Президент США припустив, що китайська сторона може придбати ще 250 таких літаків.

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У розмові з CNBC він сказав: «До речі, я продав Китаю 250 Boeing і думаю, що вони придбають ще 250». Трамп висловив припущення про можливу закупівлю, а не повідомив про укладену нову угоду.

Попередня заява

У травні Трамп заявляв, що Китай погодився купити 200 літаків Boeing, а також двигуни General Electric. Anadolu Agency зазначає, що можливе нове придбання могло б розширити раніше оголошену домовленість. Агентство опублікувало повідомлення 23 листопада 2026 року.

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