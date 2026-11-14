Президент Трамп заявив про підтримку пільг для кіноіндустрії — Variety

Президент США Дональд Трамп заявив, що працює із сенаторами та членами Палати представників від Республіканської і Демократичної партій над Motion Picture, Television, and Entertainment Revitalization Act — ініціативою щодо федеральних податкових стимулів для кіно- й телеіндустрії. Про це він написав у Truth Social на тлі загальнонаціонального призупинення авіарейсів у США, повідомляє Variety.

Підтримка законодавчої ініціативи

У своєму дописі Трамп назвав серед учасників роботи над ініціативою сенаторів Тіма Скотта, Адама Шиффа, Джона Корніна, Рафаеля Ворнока, Алекса Паділью, Марка Ворнера, Діка Дурбіна та інших законодавців. Він також згадав членів Палати представників Джейсона Сміта, Натаніеля Морана, Браяна Джека і Лінду Санчес.

Трамп заявив, що індустрія розваг значною мірою перемістилася до Канади, Великої Британії, Австралії та інших країн через податкові стимули. За його словами, ухвалення законодавства матиме позитивний вплив на сотні тисяч працівників фізичної праці, а кошти, витрачені на податкові пільги, нібито компенсуються надходженнями до державної скарбниці.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Призупинення авіарейсів

На момент публікації Трамп не коментував масштабне призупинення польотів, через яке затримали понад 10 тисяч рейсів. Міністр внутрішньої безпеки Марквейн Маллін після запровадження обмежень заявив, що це не є повторенням атак 11 вересня, а пов'язане зі збоєм телекомунікацій.

Трамп також повідомив, що зустрічі з лідерами обох партій для просування ініціативи вже готують, і назвав її двопартійною.

Читай нас у