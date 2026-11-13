Президент Трамп заявив, що легко переміг би Обаму на виборах — Anadolu Agency

Президент США Дональд Трамп під час інтерв’ю в Білому домі заявив, що легко переміг би свого попередника Барака Обаму на гіпотетичних президентських виборах. Такий конкурс заборонений 22-ю поправкою до Конституції США, яка не дозволяє обиратися президентом понад двічі.

Заява Трампа про Обаму

Відповідаючи на запитання спортивного коментатора Стівена А. Сміта, Трамп сказав: «Так, думаю, я б легко його переміг». Він назвав Обаму «дуже переоціненим» і заявив, що той не був хорошим президентом та «роз’єднував» країну.

Трамп також послався на кількість голосів, отриманих ним на виборах, і згадав свої результати в Техасі та Флориді. На запитання про власну характеристику він відповів: «Людина, яка об’єднує людей». За його словами, економічний успіх може допомогти об’єднати американців.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Конституційне обмеження

Як повідомляє Anadolu Agency, розмова відбулася після поразки республіканців на проміжних виборах 3 листопада, за підсумками яких демократи отримали контроль над обома палатами Конгресу. Трамп неодноразово заявляв, що ці результати не відображають його особистої політичної підтримки, оскільки його ім’я не було у виборчому бюлетені.

Барак Обама обіймав посаду президента США у 2009–2017 роках. Трамп був президентом у 2017–2021 роках, а в січні 2025 року повернувся до Білого дому.

Читай нас у