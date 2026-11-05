Президент Трамп заявив, що не звільнятиме главу Пентагону Гегсета — RMF24

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір залишити Піта Гегсета на посаді глави Пентагону, попри заклики деяких людей відправити посадовця у відставку. Про це RMF24 повідомляє з посиланням на телефонну розмову Трампа з кореспондентом ABC Джоном Карлом.

Трамп підтримав Гегсета

За словами журналіста, Трамп сказав, що повністю має намір залишити Гегсета на чолі оборонного відомства. Президент також визнав, що отримує дзвінки від людей, незадоволених роботою глави Пентагону, однак заявив, що не розуміє причин цієї критики.

Напередодні Трамп також сказав журналістам, що не планує звільняти Гегсета і що той виконує чудову роботу. Водночас президент зазначив, що нового міністра було б легше затвердити за нинішнього складу Конгресу — до того, як демократи отримають більшість у Сенаті в січні.

Десантіс та ініціатива щодо імпічменту

Телеканал CBS раніше повідомив, що в ніч виборів Трамп питав радників, чи варто йому звільнити Гегсета. Як можливого наступника глави Пентагону CBS назвав губернатора Флориди Рона Десантіса, який завершує каденцію.

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Тим часом конгресмен-республіканець Томас Мессі, який залишає посаду, заявив, що повторно внесе подання про імпічмент Гегсета, зокрема у зв’язку з війною з Іраном. За даними Politico, ініціативу можуть підтримати деякі інші представники Республіканської партії, а також Демократична партія.

RMF24 зазначає, що Мессі вже подавав подібну пропозицію у вересні. Тоді спікер Палати представників Майк Джонсон достроково завершив сесію та відправив конгресменів до округів на час виборчої кампанії до голосування за ініціативу.

Реакція після виборів

Дискусія щодо майбутнього Гегсета посилилася після поразки республіканців на проміжних виборах. Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що причиною невдачі партії стала війна з Іраном. Трамп сказав, що значною мірою погоджується з такою оцінкою.

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