Президент Трамп заявив, що США контролюють Ормузьку протоку — Anadolu Agency

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон більше не потребує угоди з Іраном, а також стверджував, що Сполучені Штати контролюють Ормузьку протоку. Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Anadolu Agency.

Заява про Іран і протоку

Трамп заявив, що час для укладення угоди з Іраном уже минув. Він також стверджував, що США отримали іранські фінансові активи на сотні мільярдів доларів і контроль над Ормузькою протокою.

Ормузька протока є важливим морським маршрутом для перевезення енергоносіїв. Напруженість навколо цього водного шляху між Іраном і США має значення для нафтових ринків та регіональної безпеки.

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Доручення віцепрезиденту

У тому самому дописі Трамп повідомив, що доручив віцепрезиденту Джей Ді Венсу зосередити всю увагу на тому, що він назвав масштабною корупцією та злочинністю у штатах і містах, якими керують демократи.

Президент США згадав Міннесоту, Каліфорнію та Іллінойс, стверджуючи, що там щомісяця викрадають мільярди доларів. Також він звинуватив лідерів Демократичної партії в корупції та заявив, що виправлення цієї ситуації могло б швидко збалансувати бюджет США.

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