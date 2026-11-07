Президент Трамп закликав розслідувати нібито погрози демократів — Anadolu Agency

Президент США Дональд Трамп звинуватив демократів у нібито погрозах республіканським посадовцям, донорам і прихильникам після перемоги Демократичної партії на проміжних виборах. Він заявив, що доручив Міністерству юстиції негайно розслідувати ці твердження, повідомляє Anadolu Agency.

Заяви про листи з погрозами

У дописі в Truth Social Трамп стверджував, що демократичні політичні лідери надсилали листи кільком людям. Серед тих, кого він згадав, — генеральний прокурор Тодд Бланш і республіканські донори. За словами президента, у цих листах ішлося про можливий імпічмент та інші покарання, зокрема ув'язнення.

Трамп назвав такі дії «вимаганням найвищого рівня» та заявив, що демократи нібито переслідують людей через їхні політичні погляди й підтримку Республіканської партії, а не через можливі правопорушення.

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Звернення до Міністерства юстиції

Президент також згадав сенаторку-демократку від Мічигану Еліссу Слоткін, заявивши, що вона нібито має намір переслідувати молодих людей, які підтримують республіканські цінності. Трамп закликав республіканців діяти швидко та наполіг, що відповідальність, на його думку, мають понести ті, кого він назвав причетними до вимагання.

Трамп не навів конкретних деталей нібито листів із погрозами та не назвав усіх людей, які, за його словами, їх отримали. Його заява пролунала на тлі посилення політичної напруги після проміжних виборів, за підсумками яких демократи здобули перемогу.

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